Sipariş ettiği hayvan gübresinden çıktı! Kan donduran olay
Bursa'dan son gelen haber kan dondurdu. Orhangazi ilçesinde zeytin bahçesine atılan hayvan gübresinin içinden insan cesedi çıktı.
Çiftlikten hayvan gübresi sipariş eden B.S, zeytin ağaçlarının altına sermek için kepçe ile çalışmaya başladı.
Zeytin ağaçlarının altına gübre serpmeye çalışan B.S., kepçeye bir şeyin takıldığını fark etti. Aşağı indiğinde ise gübrelerin arasında bir ceset görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Gübrelerin arasında bulunan ceset nedeniyle olay yerine Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
Olayla ilgili olarak Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı özel bir ekip de olay yerine geldi.
Hayvan gübrelerinin arasında çürümeye yüz tuttuğu belirlenen cesedin kimliği ve cinsiyeti ise belirlenemedi. Ekipler cinayet şüphesi nedeniyle geniş bir çalışma başlattı.