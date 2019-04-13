'Sinyor' Can Bartu son yolculuğuna uğurlandı

83 yaşında hayatını kaybeden Can Bartu'nun cenaze namazına Bartu ailesinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Akif Çağatay Kılıç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat, Fenerbahçe Kulübü Eski Genel Sekreteri Mahmut Uslu katıldı.