Sinop'ta yıkılan duvarın altında kalan çocuk öldü
SİNOP’ta sokakta oyun oynadığı sırada çöken duvarın enkazı altında kalan Damla Bade Kurt (3), hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
SİNOP'un Erfelek ilçesinde yıkılan duvarın altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
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Kınık Bülbüllü Mahallesi'nde inşaat halindeki evin duvarı, 3 yaşındaki Damla Kurt'un üzerine devrildi.
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Molozların altından ailesi tarafından çıkartılan çocuk, ambulansla Erfelek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Küçük çocuk, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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