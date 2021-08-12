Sinop'ta sel felaketinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı! Her yer sular altında! Yağış uyarısı devam ediyor
Karadeniz'i etkisi altına alan sel felaketi Sinop,'u Kastamonu'yu Bartın'ı vurdu. Sinop'taki hasarın içyüzü gün ağarınca ortaya çıktı. Uzmanlar hafta sonuna kadar yağış uyarısı yapıyor.
SİNOP’un Ayancık ilçesinde metrekareye düşen 240 kilogram yağışın ardından bölge halkının evlerinde mahsur kaldığı, altyapı ve üstyapıda hasarların meydana geldiği sel ve taşkının hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı. Ev ile iş yerlerinin zemin ve bodrum katları selin sürüklediği moloz, taş ve odunlarla kaplandı; otomobiller balçığa gömüldü.
Kentte önceki gün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. Ayancık'ta metrekareye 240 kilogram yağış düştü, dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı. Yenikonak köyünde tek katlı ev, Türkeli ilçesinde de beton şantiyesine ait tek katlı bina sel sularına kapıldı. Binaların çatılarına çıkanlar, ellerinde beyaz örtü sallayarak, kurtarılmayı bekledi. Sel ve heyelan bölgelerinde mahsur kalanlar AFAD, UMKE, AKUT ve İDAK ekiplerince alınıp, güvenli bölgelere götürüldü. Askeri helikopterlerle de ulaşım sağlanamayan bölgelerde çatıya çıkıp yardım bekleyenler kurtarıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayancık'a gelerek, bölgedeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, "Afetin izlerini kaldıracağız, cansiperane çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onlarla irtibat halindeyiz. Kastamonu ve Bartın'da da sıkıntılı bir süreç var" dedi.
Gündüz görüntülendi
Kentte sel ve heyelanların hasarı da gün ağarınca ortaya çıktı. Birçok yol, göçükler nedeniyle ulaşıma kapandı. Sinop-Türkeli-Ayancık yolu ulaşıma kapanırken, bölgedeki çalışmalarda Karayolları'ndan 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder kullanıldı. Ayancık'tan geçen derenin taşması sonucu ilçe merkezini su bastı. İlçede bazı ev ile iş yerlerinin zemin ve bodrum katları selin sürüklediği moloz, taş ve odunlarla kaplandı, otomobiller gömüldüğü moloz yığınlarında kayboldu. Selle sürüklenen ağaç parçaları ve kütükler de deniz yüzeyini kapladı. Sabah saatlerinde ekipler, ilçede moloz yığınlarını kaldırmak için çalışma başlattı. Bölge halkı da çamurla dolan iş yerlerini temizlemeye çalıştı.