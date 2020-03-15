Sinop'ta iki otomobil çarpıştı 4 ölü 6 yaralı
SİNOP’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
SİNOP'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, Sinop-Boyabat kara yolunun 13. kilometresinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 57 DN 678 plakalı otomobil ile 34 CF 756 plakalı otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
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Sinop ve Boyabat'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Bu arada kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.
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