Sinop'ta iki otomobil çarpıştı 4 ölü 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, Sinop-Boyabat kara yolunun 13. kilometresinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 57 DN 678 plakalı otomobil ile 34 CF 756 plakalı otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.