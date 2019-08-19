Sinop'ta elektrikli motosikletli 2 kız denize uçtu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Sinop'ta elektrikli motosikletli 2 kız denize uçtu

​SİNOP’ta kontrolden çıkan elektrikli motosikletle birlikte denize düşen Kübra Okatan (26) ile Naciye Büşra Öztürk (25) çevredekiler tarafından kurtarıldı. 2 kadının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Sinop'ta elektrikli motosikletli 2 kız denize uçtu - Sayfa 1

​SİNOP Gazi Caddesi'nde Sinop Limanı'nda meydana gelen olayda; Kübra Okatan ile Naciye Büşra Öztürk sahilde kiraladıkları elektrikli motosikletle gezintiye çıktı.

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Sinop'ta elektrikli motosikletli 2 kız denize uçtu - Sayfa 2

Bir süre sonra kontrolden çıkan motosiklet denize düştü.

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Sinop'ta elektrikli motosikletli 2 kız denize uçtu - Sayfa 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Sinop'ta elektrikli motosikletli 2 kız denize uçtu - Sayfa 4

Denize düşen 2 kişi çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılırken, motosiklet ise itfaiye ekiplerince sudan çıkarıldı.

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