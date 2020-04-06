Sinop'ta aracını denize sürerek intihara kalkıştı o anlar kamerada

Suya gömülen otomobilden çıkan ve kendi imkânıyla yüzerek kıyıya gelen Ş.K., ekipler ile çevredekilerin yardımıyla karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ş.K., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.