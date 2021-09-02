Sinop'ta 40 ev yıkıldı! 'Maalesef olmadı' deyip selzedeler anlattı: 5 dakika sonra...
SİNOP'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde 40 evin yıkıldığı Babaçay köyünde, evsiz kalan vatandaşlar AFAD tarafından oluşturulan yaşam konteynerlerine yerleştirildi.
Selin ardından geçici olarak ilçedeki yurt ve okul binalarında konaklatılan köy sakinleri, kurulumları tamamlanan 40 yaşam konteynerine taşınmaya başladı.
AFAD tarafından tüm ihtiyaçları karşılanan selzedelerin, barınma ihtiyaçları ise yeni evler inşa edilene kadar yaşam konteynerlerinde karşılanacak.
Yaşam konteynerine yerleşen köy sakinlerinden Şeref Şahin, AA muhabirine, yaşadıkları felaketin ardından devleti her an yanlarında hissettiklerini söyledi.
Dokuz kişilik bir aile olarak selin ortasında kaldıklarını ve çok zor saatler yaşadıklarını anlatan Şahin, "Torunlarımız vardı, onlar çok korktular. Yaşadıklarımızı unutmaları çok zor. Ama devletimize Allah zeval vermesin." dedi.