Sinoplu kaportacı klasik aracını MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye hediye etmek istiyor
SİNOP'ta bir kaportacı hurdadan alarak yenilediği Anadol marka otomobili klasik araç tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye etmek istiyor.
SİNOP’ta uzun yıllardır kaportacılık yapan ve içinde klasik otomobil tutkusu olan Hakkı Günaydın, yıllar önce bir köyde çürümeye terk edilmiş 1973 model Anadol marka otomobili 15 bin liraya satın aldı.
Otomobilin orijinal parçalarına dokunmadan 70 bin lira masraf eden Günaydın, aracı yürür duruma getirdi.
Daha sonra özenle bakımları yapılan 48 yaşındaki otomobil, rengi ve görselliği ile herkesin dikkatini çekmeye başladı.
Otomobiliyle her gün ilgilenen ve çocuğu yerine koyan Günaydın’a satması için 100 bin lira teklif edildi ama o bunu kabul etmedi.