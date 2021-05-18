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Sinoplu kaportacı klasik aracını MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye hediye etmek istiyor

İhlas Haber Ajansı
Sinoplu kaportacı klasik aracını MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye hediye etmek istiyor

SİNOP'ta bir kaportacı hurdadan alarak yenilediği Anadol marka otomobili klasik araç tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye etmek istiyor.

Sinoplu kaportacı klasik aracını MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye hediye etmek istiyor

SİNOP’ta uzun yıllardır kaportacılık yapan ve içinde klasik otomobil tutkusu olan Hakkı Günaydın, yıllar önce bir köyde çürümeye terk edilmiş 1973 model Anadol marka otomobili 15 bin liraya satın aldı.

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Sinoplu kaportacı klasik aracını MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye hediye etmek istiyor

Otomobilin orijinal parçalarına dokunmadan 70 bin lira masraf eden Günaydın, aracı yürür duruma getirdi.

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Sinoplu kaportacı klasik aracını MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye hediye etmek istiyor

Daha sonra özenle bakımları yapılan 48 yaşındaki otomobil, rengi ve görselliği ile herkesin dikkatini çekmeye başladı.

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Sinoplu kaportacı klasik aracını MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye hediye etmek istiyor

Otomobiliyle her gün ilgilenen ve çocuğu yerine koyan Günaydın’a satması için 100 bin lira teklif edildi ama o bunu kabul etmedi.

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