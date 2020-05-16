Sinoplu girişimci yaptı gözlük takanlara uygun siperlik üretildi

Fabrikada günlük 10 bin siperlik üretimi yapıldığını ifade eden Taner Dinçkurt, “Bu siperlik; ağız, göz, burun ile yüz hatlarını tam olarak kapattığı için virüsün temasını kestik ve elden yüze bulaşmasını engelledik. Üründe kırılmaz bir madde kullandık hem dayanıklı, hem de elastik yapısıyla kullanım süresini uzattık.