Sınırlı sayıda üretildi! Bursa'da çocuklarına yatırım olarak alıyor: Koleksiyonun fiyatını duyan inanamadı
Bursalı oyuncak araç koleksiyoncusu, çocuklarına yatırım olarak arsa ve ev yerine model araçlar alıyor.
Mühendis olarak bir firmada çalışan Volkan Özvatan, 5 yıl önce çocuğunun doğum gününde ona oyuncak araç alınca, oyuncak araç koleksiyonu yapmaya başladı.
Bu iş hobiye dönüşünce, Türkiye'nin her yerinden ve dünyanın farklı ülkelerinden otomobillerin modellerinin birebir aynısının 64'te bir oranında küçük olan oyuncak araçları topladı.
Bu oyuncak otomobiller oyuncak firmaları tarafından lisanslı olarak sınırlı sayıda üretilip hemen tükeniyor. Bu araçları alabilenler koleksiyonuna katıyor.
Özvatan da bu zamana kadar farklı marka araçların farklı modellerinin 64'te bir oranında küçük versiyonu olan oyuncak araçlarından bin 500 adet toplamayı başardı.