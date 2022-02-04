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Sınırlı sayıda üretildi! Bursa'da çocuklarına yatırım olarak alıyor: Koleksiyonun fiyatını duyan inanamadı

İhlas Haber Ajansı
Sınırlı sayıda üretildi! Bursa'da çocuklarına yatırım olarak alıyor: Koleksiyonun fiyatını duyan inanamadı

Bursalı oyuncak araç koleksiyoncusu, çocuklarına yatırım olarak arsa ve ev yerine model araçlar alıyor.

Sınırlı sayıda üretildi! Bursa'da çocuklarına yatırım olarak alıyor: Koleksiyonun fiyatını duyan inanamadı

Mühendis olarak bir firmada çalışan Volkan Özvatan, 5 yıl önce çocuğunun doğum gününde ona oyuncak araç alınca, oyuncak araç koleksiyonu yapmaya başladı.

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Sınırlı sayıda üretildi! Bursa'da çocuklarına yatırım olarak alıyor: Koleksiyonun fiyatını duyan inanamadı

 Bu iş hobiye dönüşünce, Türkiye'nin her yerinden ve dünyanın farklı ülkelerinden otomobillerin modellerinin birebir aynısının 64'te bir oranında küçük olan oyuncak araçları topladı.

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Sınırlı sayıda üretildi! Bursa'da çocuklarına yatırım olarak alıyor: Koleksiyonun fiyatını duyan inanamadı

Bu oyuncak otomobiller oyuncak firmaları tarafından lisanslı olarak sınırlı sayıda üretilip hemen tükeniyor. Bu araçları alabilenler koleksiyonuna katıyor.

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Sınırlı sayıda üretildi! Bursa'da çocuklarına yatırım olarak alıyor: Koleksiyonun fiyatını duyan inanamadı

Özvatan da bu zamana kadar farklı marka araçların farklı modellerinin 64'te bir oranında küçük versiyonu olan oyuncak araçlarından bin 500 adet toplamayı başardı. 

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