BIST 2.011
DOLAR 13,47
EURO 15,27
ALTIN 793,59

Sinirlenince saatlerce temizlik yapıyor! Eski işini duyan inanamadı: Işın Karaca Berrak Tüzünataç Ezgi Şenler şaşırttı

Sinirlenince saatlerce temizlik yapıyor! Eski işini duyan inanamadı: Işın Karaca Berrak Tüzünataç Ezgi Şenler şaşırttı

Berrak Tüzünataç, Işın Karaca, Diriliş Ertuğrul yıldızı Burak Demir ve Teşkilat yıldızı Ezgi Şenler'in bilinmeyen yönlerini duyan hayranları şaşkına döndü.

Sinirlenince saatlerce temizlik yapıyor! Eski işini duyan inanamadı: Işın Karaca Berrak Tüzünataç Ezgi Şenler şaşırttı

· Burak Demir’in babası bir zamanlar Türk Hava Yolları’nın lastik motorlu uçak modellerinden yaparmış. Demir çocukken hasta olduğunda babasından hep uçak maketi istermiş. Pervaneli, tek motorlu uçaklara ilgisi halen devam ediyormuş. Ve “Oyuncu olmasaydım kesin pilot olurdum” diyormuş.

128
Sinirlenince saatlerce temizlik yapıyor! Eski işini duyan inanamadı: Işın Karaca Berrak Tüzünataç Ezgi Şenler şaşırttı

· Burak Demir, oyunculuğa 2000 yılında TRT 1’de yayınlanmaya başlayan “Bizim Evin Halleri” dizisinde canlandırdığı ‘Rüzgar’ karakteriyle adım atmış. Dizide kardeşini oynayan oyuncu da gerçek kardeşi Murat Demir’miş. Murat Demir şimdilerde kukla sanatıyla ilgileniyormuş.

228
Sinirlenince saatlerce temizlik yapıyor! Eski işini duyan inanamadı: Işın Karaca Berrak Tüzünataç Ezgi Şenler şaşırttı

· Bir dönem bir at çiftliğine ortakmış. O zamanlar 17 ata bakıyormuş. Kendisine ait iki atı İstanbul’a geldikten sonra atları çok seven iki kişiye armağan etmiş.

328
Sinirlenince saatlerce temizlik yapıyor! Eski işini duyan inanamadı: Işın Karaca Berrak Tüzünataç Ezgi Şenler şaşırttı

· Denizi ve dalış yapmayı çok seven Burak Demir, kızına da bu tutkusundan yola çıkarak Mavi ismini vermiş.

428