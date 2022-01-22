Sinirlenince saatlerce temizlik yapıyor! Eski işini duyan inanamadı: Işın Karaca Berrak Tüzünataç Ezgi Şenler şaşırttı
Berrak Tüzünataç, Işın Karaca, Diriliş Ertuğrul yıldızı Burak Demir ve Teşkilat yıldızı Ezgi Şenler'in bilinmeyen yönlerini duyan hayranları şaşkına döndü.
· Burak Demir’in babası bir zamanlar Türk Hava Yolları’nın lastik motorlu uçak modellerinden yaparmış. Demir çocukken hasta olduğunda babasından hep uçak maketi istermiş. Pervaneli, tek motorlu uçaklara ilgisi halen devam ediyormuş. Ve “Oyuncu olmasaydım kesin pilot olurdum” diyormuş.
· Burak Demir, oyunculuğa 2000 yılında TRT 1’de yayınlanmaya başlayan “Bizim Evin Halleri” dizisinde canlandırdığı ‘Rüzgar’ karakteriyle adım atmış. Dizide kardeşini oynayan oyuncu da gerçek kardeşi Murat Demir’miş. Murat Demir şimdilerde kukla sanatıyla ilgileniyormuş.
· Bir dönem bir at çiftliğine ortakmış. O zamanlar 17 ata bakıyormuş. Kendisine ait iki atı İstanbul’a geldikten sonra atları çok seven iki kişiye armağan etmiş.
· Denizi ve dalış yapmayı çok seven Burak Demir, kızına da bu tutkusundan yola çıkarak Mavi ismini vermiş.