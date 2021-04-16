Sinir sıkışması belirtileri sinir sıkışması neden olur?

Sinir sıkışması belirtileri neler?

Servikal radikülopati olarak isimlendirilen bu durumda ağrıya ek olarak birçok belirti daha oluşabilir:

-Boyun, omuz ve kollarda yanma şeklinde ağrı

-Baş hareketleri ile ağrının şiddetinde değişiklik oluşması

-El bileği ve parmaklarda karıncalanma

-Kol ve omuz bölgesindeki kaslarda güçsüzlük

-El, kol veya omuz bölgesinde his kaybı oluşması