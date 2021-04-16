Sinir sıkışması belirtileri sinir sıkışması neden olur?
Sinir sıkışması bir sinir lifinin baskı altında kalması ile meydana geliyor. Sinir sıkışması belirtileri neler? Tedavisi nasıl olur? Bu soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Sinir Sıkışması Nedir?
Sinir sıkışması bir sinirin çevresindeki kemik, kıkırdak, kas veya tendon gibi dokular tarafından oluşturulan basınç nedeniyle meydana gelen durumdur. Bu baskı etkisi sonucunda sinir fonksiyonları olumsuz yönde etkilenir ve ağrı, karıncalanma, uyuşma ya da güçsüzlük gibi belirtiler meydana gelebilir.
Sinir sıkışması belirtileri neler?
Servikal radikülopati olarak isimlendirilen bu durumda ağrıya ek olarak birçok belirti daha oluşabilir:
-Boyun, omuz ve kollarda yanma şeklinde ağrı
-Baş hareketleri ile ağrının şiddetinde değişiklik oluşması
-El bileği ve parmaklarda karıncalanma
-Kol ve omuz bölgesindeki kaslarda güçsüzlük
-El, kol veya omuz bölgesinde his kaybı oluşması
Sinir sıkışması tedavisi nasıl olur?
Sinir sıkışması tedavisi cerrahi ve cerrahi olmayan tedavi olmak üzere temelde 2 ana gruba ayrılır. Cerrahi dışı tedavi yöntemleri ilaç tedavisi, yaşam tarzı değişiklikleri ve fizik tedavi uygulamalarıdır.
Ağrıya neden olan işlerden uzak durun
Ağrıyı tetikleyen hareketten kaçınmak, ev ve işyerinde ergonomik çalışma koşullarını sağlamak veya şikayetleri kötüleştiren işler yerine farklı görev tanımı olan işleri tercih etmek, sinir sıkışmasının kontrol altına alınabilmesi için yapılabilecek yaşam tarzı değişiklikleri arasında yer alır. Obezite gibi nedenlerle oluşan sinir sıkışmasında vücut ağırlığının azaltılması şikayetlerin iyileştirilmesine katkı sağlayabilir.