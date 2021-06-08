Sınır ötesi operasyon yaptırdı! Bülent Ersoy'un 2 çanta için ödediği ücreti duyan şok oldu
Kürk ve pırlanta sevgisiyle tanınan 68 yaşındaki usta sanatçı Bülent Ersoy, beğendiği çantalar için ödediği ücret dudak uçuklattı.
Geçtiğimiz aylarda kürk tartışmasıyla gündeme olan Bülent Ersoy giyimi için yaptığı lüks harcamalarla yeniden olay oldu. Ersoy yaz öncesi gardrobunu binlerce liraya yeniledi.
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Sanat müziğinin Diva'sı, Fendi'nin Peekabo Iconic modelini beğendi. Ancak çantalar Türkiye'de yoktu.
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Diva'nın çok istediği iki çanta Nice ve Katar'da bulundu.
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Bülent Ersoy, iki çanta için adeta sınır ötesi operasyon düzenledi.
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