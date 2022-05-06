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Sinir küpüne dönüp demediğini bırakmadı! Bergüzar Korel: Yatak odası hakkında...

Sinir küpüne dönüp demediğini bırakmadı! Bergüzar Korel: Yatak odası hakkında...

Yürüyüşe çıktığı sırada 39 yaşındaki Bergüzar Korel duydukları şaşkına sinir küpüne döndü.

Sinir küpüne dönüp demediğini bırakmadı! Bergüzar Korel: Yatak odası hakkında...

Binbir Gece ve Vatanım Sensin dizileriyle isimlerini Türk dizi sektörüne yazdıran ünlü oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, bir süre önce İngiltere'den ev alarak Londra'ya yerleşmişlerdi. 

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Sinir küpüne dönüp demediğini bırakmadı! Bergüzar Korel: Yatak odası hakkında...

Sosyal medyayı sık kullanan ve 2 milyonu aşkın takipçisi olan oyuncu Bergüzar Korel, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. 

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Sinir küpüne dönüp demediğini bırakmadı! Bergüzar Korel: Yatak odası hakkında...

Bir süredir projeleri için İstanbul'da olan ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımda kendisine ve 5 aylık bebeği Leyla'ya yapılan yorumlara sert çıktı.

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Sinir küpüne dönüp demediğini bırakmadı! Bergüzar Korel: Yatak odası hakkında...

Sosyal medya hesabından video yayınlayan Bergüzar Korel, "Laf söylemek hiçbirimize düşmez!" ifadelerini kullandı. 

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