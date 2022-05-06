Sinir küpüne dönüp demediğini bırakmadı! Bergüzar Korel: Yatak odası hakkında...
Yürüyüşe çıktığı sırada 39 yaşındaki Bergüzar Korel duydukları şaşkına sinir küpüne döndü.
Binbir Gece ve Vatanım Sensin dizileriyle isimlerini Türk dizi sektörüne yazdıran ünlü oyuncular Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, bir süre önce İngiltere'den ev alarak Londra'ya yerleşmişlerdi.
Sosyal medyayı sık kullanan ve 2 milyonu aşkın takipçisi olan oyuncu Bergüzar Korel, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
Bir süredir projeleri için İstanbul'da olan ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımda kendisine ve 5 aylık bebeği Leyla'ya yapılan yorumlara sert çıktı.
Sosyal medya hesabından video yayınlayan Bergüzar Korel, "Laf söylemek hiçbirimize düşmez!" ifadelerini kullandı.