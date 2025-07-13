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Sınır kapılarında şaşırtan yoğunluk! Gurbetçiler akın akın geliyor: 3 haftada...

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Sınır kapılarında şaşırtan yoğunluk! Gurbetçiler akın akın geliyor: 3 haftada...

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin sınır kapılarından yurda girişleri sürüyor.

Sınır kapılarında şaşırtan yoğunluk! Gurbetçiler akın akın geliyor: 3 haftada... - Resim: 1

Başta Kapıkule olmak üzere sınır kapılarına ulaşarak ana vatana kavuşmanın sevincini yaşayan gurbetçiler, işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

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Sınır kapılarında şaşırtan yoğunluk! Gurbetçiler akın akın geliyor: 3 haftada... - Resim: 2

Gurbetçi sezonunun başladığı üç haftada 159 bin araçla 620 bin gurbetçi giriş yaptı.

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Sınır kapılarında şaşırtan yoğunluk! Gurbetçiler akın akın geliyor: 3 haftada... - Resim: 3

Almanya'dan ailesiyle gelen Erdal Bostan, AA muhabirine, memleketine kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

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Sınır kapılarında şaşırtan yoğunluk! Gurbetçiler akın akın geliyor: 3 haftada... - Resim: 4

İmkanı olduğu sürece her yıl memlekete geldiğini belirten Bostan, "Özlüyoruz tabii ki. Bu sene de 5 hafta buradayız inşallah. Çok özledik memleketimizi. Önce eşimin memleketi olan Nevşehir'e ondan sonra da benim memleketim Trabzon'a gideceğiz." dedi.

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