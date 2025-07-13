Sınır kapılarında şaşırtan yoğunluk! Gurbetçiler akın akın geliyor: 3 haftada...

İmkanı olduğu sürece her yıl memlekete geldiğini belirten Bostan, "Özlüyoruz tabii ki. Bu sene de 5 hafta buradayız inşallah. Çok özledik memleketimizi. Önce eşimin memleketi olan Nevşehir'e ondan sonra da benim memleketim Trabzon'a gideceğiz." dedi.