Sinir blokajı tedavisi ile migren tarihe karışıyor! Şiddetli migren ataklarına son!
Migren hastalarının sayısı ve hastalığın şiddeti giderek artıyor. Şiddetli migren ağrılarından kurtulmak isteyenlere mucize gibi bir çözüm geldi. Bu ağrı atakları ile yaşamaya çalışan hastalarda, baş ve boyun bölgesine uygulanan "sinir blokajı" yöntemi sayesinde atakların seyrekleştiği, yaşam kalitesinin gözle görülür şekilde arttığı bildirildi.
Şiddetli migren ağrılarından kurtulmak isteyenlere mucize gibi bir çözüm geldi. Bu ağrı atakları ile yaşamaya çalışan hastalarda, baş ve boyun bölgesine uygulanan "sinir blokajı" yöntemi büyük fayda sağlıyor.
Sinir blokajı yöntemi sayesinde atakların seyrekleştiği, yaşam kalitesinin gözle görülür şekilde arttığı bildirildi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı, İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ömer Karadaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilaç kullanımına rağmen geçmeyen şiddetli migren ataklarında uygulanan "sinir blokajı" tedavisine ilişkin bilgi verdi.
Şiddetli migren ağrılarıyla yaşamaya çalışan hastalarda, baş ve boyun bölgesine uygulanan "sinir blokajı" yöntemi sayesinde atakların seyrekleştiği, yaşam kalitesinin gözle görülür şekilde arttığı bildirildi.