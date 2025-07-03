Sinemanın sevilen ismiydi! Kemal Sunal'ın vefatının 25. yıl dönümünde duygulandıran mesaj...

DUYGULANDIRAN MESAJLAR ARD ARDA GELDİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gül Sunal da yıllar önce kaybettiği eşini duygusal bir paylaşımla andı.

"Kemal... Ben senin gerçekten gittiğini kabul edemiyorum. Uzun zaman gerekliymiş bunun için... Bir 25 sene daha geçse bunu anlayıp kabul etmem mümkün görünmüyor. Bir de sen gerçekten gitmedin ki. Yine geldi 3 Temmuz."

"İKİ AVCUMUN ARASINDAN KAYIP GİTTİN"

Oyuncu Ali Sunal da babası Kemal Sunal'ı şu sözlerle andı:

"3 Temmuz… 25 yıl oldu sen gideli, benim çocukluğum gençliğim biteli. 3 Temmuz sabahı iki avucumun arasından kayıp gittin bütün yakarışlarıma rağmen. Elinde olsa kalırdın asla bırakmazdın beni. Biliyorum ama işte zaman gelmişti… Seninle birlikte nazlanmalarım, şımarmalarım, çocukluğum, gülümsemelerimin çoğu ve en sevdiğim 'baba' kelimem de gitti. Şimdi mi? Seni hep yanımda hissetmeye çalışıyorum. Hep yanımda, kalbimde ol baba. Ama eğer yanımızda olabiliyorsan en çok annemin yanında ol en çok onun ihtiyacı var sana. Torunlarının yanında ol, hiç görmeden hayranlar sana. Haydi bir kere şımarayım nazlanayım sana, seni seven herkesin hepimizin yanında ol babam sensiz çok eksiğiz."



Ezo Sunal da seneler önce kaybettiği babasını çocukluğunda onu öperken çekilen fotoğrafla andı.