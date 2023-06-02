Sinemalarda bu hafta 7 film vizyona girecek

"Hypnotic: Zihin Avı"

Ben Affleck, Alice Braga ve JD Pardo'nun başrollerinde yer aldığı "Hypnotic: Zihin Avı" aksiyon ve gerilim meraklılarının dikkatini çekmeye aday.

Robert Rodriguez'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin konusu özetle şöyle:

"Dedektif Danny Rourke, küçük kızı Minnie kaybolduktan sonra onu bir daha bulamamış ve eşiyle de ayrılmışlardır. Öfkesini ve kızını bulma umudunu hiç kaybetmeyen Danny, görev başındayken bir banka soygunu haberini alır. Bankaya hırsızlardan önce ulaşmayı başaran Danny, kasada kızı Minnie'nin fotoğrafını görür ve kızını bulmak için elindeki tek ipucunun peşinden gider. Ancak karşısına insanların zihinlerine yön verip tüm algısını yönetebilen hipnotikler çıkar."