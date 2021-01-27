Sinem Uslu yeni tarzıyla Elçin Sangu'nun kopyası oldu! İşte yeni hali
Mustafa Uslu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Sinem Uslu, imaj değişikliğine gitti. Güzel oyuncu Elçin Sangu'ya benzetildi.
2016 yılında dünyaevine giren Mustafa-Sinem Uslu çifti, 2019'da ikiz çocukları Mustafa ve Kemal'i kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı. Ailesiyle birlikte geçirdiği keyifli anları sık sık Instagram hesabından yayınlayan Uslu, imaj değiştirdi.
36 yaşındaki Sinem Uslu, saçını boyatarak imajını değiştirdi. Saçlarını bakır rengine boyatan Sinem Uslu, son halini 'Hiçbir bakırı bu kadar sevmedim. Çillilere tavsiyem; bu rengi deneyin' notuyla paylaştı.
Sinem Uslu'nun imajı büyük beğeni toplarken Elçin Sangu'ya benzetildi. Kısa sürede binlerce beğeni alan pozuna sosyal medya kullanıcıları yorum da yağdırdı.
Uslu'nun yeni saçlarıyla Elçin Sangu'ya benzediğini ise söyleyen çok oldu. İşte yapılan o yorumlardan bazıları...