Sinem Ünsal'dan büyüleyen performans! Resmen o sahneyi yaşadı...

ALYA İÇİN ŞOK ANI

Dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde Alya'nın Boran'ı görmesiyle yaşadığı şaşkınlık izleyiciler tarafından çok gerçekçi bulundu. Sosyal medyada, "Alya'nın tepkisi o kadar doğal ki, sahneyi yaşattı bize" yorumları yapılırken, başarılı oyuncu Sinem Ünsal performansıyla övgü topladı.