Sinem Ünsal'a ödül gecesinde yoğun ilgi! Prestij Ödülünün sahibi oldu...

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Uzak Şehir dizisinde Alya Albora karakterine hayat veren Sinem Ünsal, bu kez oyunculuğuyla olduğu kadar şıklığıyla da adından söz ettirdi. Başarılı oyuncu, katıldığı ödül töreninde aldığı ödülle gecenin en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.