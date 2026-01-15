Sinem Ünsal'a ödül gecesinde yoğun ilgi! Prestij Ödülünün sahibi oldu...
Uzak Şehir dizisi ile milyonların sevgilisi haline gelen Sinem Ünsal oyunculuk kariyerinde bambaşka bir yere geldi. Sevilen oyuncu yaşadığı başarılı çıkış ile ilgiyi üzerine topladı. İşte ödül törenine damga vuran kareleri...
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Uzak Şehir dizisinde Alya Albora karakterine hayat veren Sinem Ünsal, bu kez oyunculuğuyla olduğu kadar şıklığıyla da adından söz ettirdi. Başarılı oyuncu, katıldığı ödül töreninde aldığı ödülle gecenin en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.
Sinem Ünsal, ELLE Style Awards 2026 gecesinde “Yılın Televizyon Performansı – Kadın” ödülüne layık görüldü. Uzak Şehir dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu, bu ödülle kariyerindeki başarılarını bir kez daha taçlandırmış oldu.
Ödül gecesi için tercih ettiği iddialı saç ve makyaj ile tüm bakışları üzerine çeken Sinem Ünsal, zarafetini derin dekolteli elbisesi ile tamamladı.
Ünlü oyuncu, gece boyunca verdiği pozlarla objektiflerin ilgi odağı oldu.