Sinem Ünsal kaza sonrası ilk karesini rol arkadaşı ile paylaştı "Biz geldik" notunu düştü..
Ekranlara giriş yapan yaz dizilerinden Gizli Saklı'da Naz karakterine hayat veren başarılı oyuncu Sinem Ünsal, geçtiğimiz günlerde İzmir'den İstanbul'a dönerken trafik kazası geçirmiş, sevenlerini korkutmuştu! Kaza sonrası evinde istirahate çekilen Ünsal, dün rol arkadaşı Halit Özgür Sarı ile fotoğrafını sosyal medyadan "Biz geldik" notuyla paylaştı!
Yaz dizilerinden Gizli Saklı'da Naz karakterine hayat veren başarılı oyuncu Sinem Ünsal, geçtiğimiz günlerde İzmir'den İstanbul'a dönerken trafik kazası geçirmiş, sevenlerini korkutmuştu! Kaza sonrası evinde istirahate çekilen Ünsal dün rol arkadaşı Halit Özgür Sarı ile karesini sosyal medyadan paylaştı!
Sinem Ünsal trafik kazası geçirmişti..
Geçtiğimiz günlerde başarılı oyuncu, Sinem Ünsal ve yapımcı Nisan Ceren, İzmir'den İstanbul'a dönerken trafik kazası geçirmişti. Aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedince, araç bariyerlere çarpmıştı..
Oyuncunun vücudunda kaza sonrası..
Kaza sonrasında oyuncu Sinem Ünsal'ın vücudunda yara ve morluklar oluşmuştu.
Kaza sonrası açıklama..
Kazanın ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyadan açıklama yapan güzel oyuncu Ünsal şu ifadelerde bulunmuştu..