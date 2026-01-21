Sinem Ünsal annesini paylaştı! Benzerlikleri, sosyal medyayı yıktı geçti
Uzak Şehir dizisindeki performansıyla dikkat çeken Sinem Ünsal, annesinin doğum gününü kutladığı paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun annesiyle verdiği poz kısa süre içinde sosyal medyada yayılırken, anne-kız arasındaki benzerlik takipçilerin diline düştü. O paylaşıma adeta beğeni ver yorum yağdı.
Sinem Ünsal, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemdeki yerini koruyor. Başarılı oyuncu, bu kez annesiyle yaptığı paylaşımla sosyal medyada ilgi odağı oldu.
YILIN TELEVİZYON PERFORMANSI ÖDÜLÜ
Her adımı yakından takip edilen Sinem Ünsal, geçtiğimiz günlerde düzenlenen düzenlenen ödül töreninde 'Yılın Televizyon Performansı' ödülüne layık görüldü. Ünsal, performansıyla sezonun öne çıkan isimleri arasında yer aldı.
ANNESİYLE PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU
Ödül sonrası sosyal medyada aktif paylaşımlar yapan Ünsal, annesinin doğum gününü de unutmadı. Annesiyle birlikte çekilen bir kareyi paylaşan oyuncu, gönderisine "İyi ki doğdun canım annişim. Seni çok seviyorum" notunu ekledi.