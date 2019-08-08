Sinem Umaş'tan Jeniffer Lopez'in konserine para saçan zenginler yorumu

Ayakta izleyenler 7 bin locadan takip edenler 300 bin verdi: Muhteşem dansları ve birbirinden göz alıcı sahne kostümleriyle sahnede devleşen ve konseri izlemeye gelen herkesi büyüleyen Lopez, kızı Emme Anthony'le sürpriz bir şarkısına düet yaparak hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. Konseri ayakta izleyenler 7 bin; locadan izleyenler ise 300 bin lira ödedi. Yüksek fiyatlara rağmen biletler tükendi.