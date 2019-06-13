Sinem Umaş ölümden dönmüş! Düdüklü tencere patlamış son hali korkunç
Kaynana Semra'nın gelin adayı Sinem Umaş instagram hesabından paylaştığı son haliyle herkesi şoke etti. Kolları ve boynu mahvolan Sinem Umaş, yardım edeyim derken bu hale gelmiş. İşte Sinem Umaş'ın hali:
Yıllar önce katıldığı evlilik programıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Sinem Umaş, bu kez farklı bir konuyla magazin sayfalarını süslüyor. Kolları ve bacakları yanan Sinem Umaş, yaşadığı korkuyu da sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
''Düdüklü tencere patladı üzerime. Ölüyorum acıdan"
Eski gelin adayı Sinem Umaş, vücudunun yanan bölgelerinin fotoğraflarını "Köpeklere kemik kaynatayım dedim. Düdüklü tencere patladı üzerime. Ölüyorum acıdan" notuyla paylaştı.
''Acı çekerken Instagram mı düşünür insan?''
Fotoğrafını yayınladığı için tepki çeken Umaş, gelen eleştirilere de "Ben buraya fotoğraf attığımda olayın üstünden 2 saat geçmiş acım azalmıştı. Acı çekerken Instagram mı düşünür insan? Alışmışsınız hayatını reklam üzerine kuran ünlüleri herkesi bir tutmayın! Kendimi böyle yaktım reklam için haklısınız" dedi.
Hayranları üzüldü
Sinem Umaş'ın vücudundaki yanıklar ve düdüklü tencerenin patlamasının ardından ortaya çıkan manzara, hayranlarını üzdü.