Sinem Kobal'ın son hali beğeni rekoru kırdı hamileydi
3,5 aylık hamile olan Sinem Kobal, bayram fotoğrafı paylaştı. Kobal, bu fotoğrafıyla resmen beğeni rekoru kırdı.
2016 yılında hayatını oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile birleştiren Sinem Kobal, anne olmaya hazırlanıyor. Bir kız bebek bekleyen ikiliden Sinem Kobal ise hamilelik halleriyle herkesin merak konusu. Kobal, bu merakı gidermek için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve beğeni yağmuru yaşandı.
Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal'dan bayram pozu geldi. Kobal'ın son hali beğeni ve yorum rekoru kırdı. Hayranları oyuncuyu güzelliğinden ötürü övgülere boğdu.
Ayrıca Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programının haberine göre, Sinem Kobal'ın dinç beslenmesi için her şeye dikkat eden Kenan İmirzalıoğlu'nun annesi; dalından meyve ve sebzeleri gelini için elleriyle toplayıp adreslerine gönderiyor.
Öte yandan çift, bebek odası için hazırlıkları sürdürürken Sinem Kobal da güne gebelik yogası yaparak başlıyor. İlerleyen saatlerde ise yürüyüş ve gebelik pilatesi yaparak bedenini ve zihnini doğum için hazırlıyor.