Sinem Kobal'ın son hali beğeni rekoru kırdı hamileydi

2016 yılında hayatını oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile birleştiren Sinem Kobal, anne olmaya hazırlanıyor. Bir kız bebek bekleyen ikiliden Sinem Kobal ise hamilelik halleriyle herkesin merak konusu. Kobal, bu merakı gidermek için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve beğeni yağmuru yaşandı.