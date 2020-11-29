Sinem Kobal'ın nasıl zayıfladığı ortaya çıktı! Doğum kilolarından kurtulmak için bakın ne yapmış
Kızı Lalin'i kucağına aldıktan kısa bir süre sonra eski formuna kavuşan Sinem Kobal'ın nasıl zayıfladığı ortaya çıktı.
2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren Sinem Kobal geçtiğimiz ay kızı Lalin'i kucağına almıştı. Doğum sonrası kısa sürede fit vücuduna kavuşan Kobal'ın nasıl zayıfladığı merak konusu olmuştu.
Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan güzel oyuncunun doğum sonrası kilolarından eser kalmaması hayranlarını şaşırtmıştı.
Sinem Kobal'ın doğum sonrası kilolarından nasıl kurtulduğu ortaya çıktı.
Kızı Lalin’i kucağına aldıktan sonra emzirme eğitimleri de alan oyuncu, fazla kilolarından kurtulmak için de online spor derslere başladı.