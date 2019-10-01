Sinem Kobal'ın makyajsız fotoğrafı olay oldu
Ünlü oyuncu Sinem Kobal, makyajsız fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kobal, fotoğrafı kısa bir süre sonra kaldırdı.
Bir süredir ekranlarda yer almayan sevilen oyuncu Sinem Kobal, ünlüler arasında moda haline gelen 'makyajsız fotoğraf' akımına uydu.
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Doğal hallerini Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, fotoğraflara "sade" notunu düştü. Kobal'ın makyajsız pozları binlerce beğeni aldı.
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Ancak Sinem Kobal, kısa süre içinde paylaştığı makyajsız pozlarını sayfasından kaldırdı. Ünlü oyuncunun bu hamlesi kafaları karıştırdı.
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Göğüs dekolteli poz: Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde de göğüs dekolteli fotoğraf paylaşmıştı. Kobal'ın göğüs dekolteli pozuna takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum gelmişti.
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