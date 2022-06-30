Sinem Kobal'ın kardeşini görenler şoke oldu! Meğer iki kardeş...

Bir dönem ekranların ilgiyle izlenen dizisi " Selena" da başrol oynayan, güzelliği ile de geniş hayran kitlesine ulaşan Sinem Kobal 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile evlenmişti. İlk bebekleri Lalin ile evliliklerini taçlandıran çift, geçtiğimiz ay ikinci bebeklerini kucaklarına almıştı. Sosyal medyanın ilgi odağı haline gelen ünlü çiftin özel hayatı da merak konusu oldu. Kobal geçtiğimiz gün ınstagram hesabının hikaye bölümünden erkek arkadaşının doğum gününü kutladı. Kerem Kobal'ı görenler gözlerine inanamadı. Takipçilerinden bazıları " İki erkek kardeş bu kadar mı benzemez" yorumunda bulundu.. Asıl şaşırtan olay ise sonradan ortaya çıktı Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobal ile aynı dizide oynamış..