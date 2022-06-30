Sinem Kobal'ın kardeşini görenler şoke oldu! Meğer iki kardeş...
2006 yılında yayınlanan " Selena" dizisinde başrol oynayan, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de hafızalara kazınan Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine girmişti. İlk bebekleri Lalin'i kucağına alan çift geçtiğimiz ay ikinci bebeklerini kucaklarına almıştı. Sosyal medyanın ilgi odağı haline gelen ünlü çiftin özel hayatı da merak konusu oldu. Paylaşım yapan Kobal, erkek arkadaşının doğum gününü kutladı. Kobal'ı görenler gözlerine inanamadı, meğer iki kardeş aynı dizide oynamış.
Bir dönem ekranların ilgiyle izlenen dizisi " Selena" da başrol oynayan, güzelliği ile de geniş hayran kitlesine ulaşan Sinem Kobal 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile evlenmişti. İlk bebekleri Lalin ile evliliklerini taçlandıran çift, geçtiğimiz ay ikinci bebeklerini kucaklarına almıştı. Sosyal medyanın ilgi odağı haline gelen ünlü çiftin özel hayatı da merak konusu oldu. Kobal geçtiğimiz gün ınstagram hesabının hikaye bölümünden erkek arkadaşının doğum gününü kutladı. Kerem Kobal'ı görenler gözlerine inanamadı. Takipçilerinden bazıları " İki erkek kardeş bu kadar mı benzemez" yorumunda bulundu.. Asıl şaşırtan olay ise sonradan ortaya çıktı Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobal ile aynı dizide oynamış..
Sinem Kobal'ın sevilen dizisi Selena'da kardeşi de oynamış! İkinci bebeğini geçtiğimiz ay kucağına alan güzel oyuncu Sinem Kobal özel hayatı ile merak konusu oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almıştı.
Sosyal medyanın ilgi odağı...
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal ikinci kez kız çocuğu dünyaya getirdi. Bir kez daha bebek mutluluğu yaşayan Ünlü çift sosyal medyanın ilgi odağı oldu.
Aynı dizide rol almışlar
Sinem Kobal'ın kardeşini ilk defa görenler oldukça şaşırdı. Sinem Kobal ile kardeşi Kerem Kobal'ın Selena'da birlikte oynadığı ortaya çıktı. İşte Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal...