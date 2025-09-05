Sinem Kobal'ın kardeşi evleniyor! Bekarlığa vedadan paylaştı...
Oyuncu Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal yarın sevgilisi Katie Christie ile nikâh masasına oturacak.
Oyuncu Sinem Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştirdi.
Ünlü çift 2020 yılında Lalin ve 2022'de de Leyla adını verdiği kızlarına kavuşarak anne ve baba olmanın mutluluğuna vardı.
Bir süredir eşi ve iki çocuğuyla Çeşme'de tatil yapan Kobal İstanbul'a döndü ve önceki akşam kardeşi Kerem Kobal ile müstakbel eşi için düzenlenen bekârlığa veda partisine katıldı.
Saten bir pantolon ve ona uyumlu straplez büstiyer giyen Sinem Kobal partiden kareleri sosyal medya hesabında takipçileriyle de paylaştı.
