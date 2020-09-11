Sinem Kobal'ın havuz pozu görenleri büyüledi! Binlerce beğeni yağdı
Geçtiğimiz günlerde hamile hali ilk kez görüntülenen Sinem Kobal sosyal medya hesabından havuz başında fotoğraf paylaştı.
Sinem Kobal, 4 yıl önce yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda Adası'nda hayatlarını birleştirdi. Bir süre önce Kenan İmirzalıoğlu bir kız babası olacağını herkese ilan etmişti.
115
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal bebekleri için gün sayıyor. Hamile olan Sinem Kobal sosyal medya hesabından havuz başında fotoğraf paylaştı.
215
Sinem Kobal'ın havuzda çekilen bu karesi kısa sürede 151 binden fazla beğeni ve yorum aldı.
315
İlk kez görüntülenmişti: Öte yandan çift, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Karnının belirginleştiği görülen Kobal'ın doktor kontrolünden çıktığı öğrenilmişti.
415