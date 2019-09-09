Sinem Kobal'ın göğüs dekolteli paylaşımı ortalığı yıktı geçti...

Ekranlara ne zaman döneceği belli olmayan güzel oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile iletişimde kalmaya devam ediyor. 5.1 milyon takipçisi bulunan Kobal, son olarak siyah mini elbiseli paylaşımlarda bulundu. Kobal'ın göğüs dekolteli pozuna takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.