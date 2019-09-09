Sinem Kobal'ın göğüs dekolteli paylaşımı ortalığı yıktı geçti...
Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik yaşayan ve uzun süredir ekranlarda yer almayan Sinem Kobal, bu süreçte sosyal medya ile hayranlarıyla iletişimde kalmaya devam ediyor. Kobal'ın son paylaşımdaki göğüs dekolteli pozu takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.
Ekranlardan uzun süre uzak kalan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşımlarıyla hayranlarını fazla merakta bırakmıyor. Hemen hemen her anının takipçileriyle paylaşan Kobal, düğünde annesi ile çekildiği bir fotoğraf paylaşmıştı.
Kobal'ın annesi ile olan pozuna sosyal medya kullanıcılarından yorum gecikmemişti. Annesi Nuray Kobal'ın güzelliğine ve gençliğine vurgu yapan Kobal'ın takipçileri, "Hangisi anne, ablası sandım, güzellik genetikmiş" şeklinde çok sayıda mesaj yağdırmıştı.
Ekranlara ne zaman döneceği belli olmayan güzel oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile iletişimde kalmaya devam ediyor. 5.1 milyon takipçisi bulunan Kobal, son olarak siyah mini elbiseli paylaşımlarda bulundu. Kobal'ın göğüs dekolteli pozuna takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
Ünlü oyuncunun takipçileri oyuncunun dekoltesine dikkat çekici yorumlar yaparken, Kobal’dan ayrıca güzel haberler de beklediklerini ifade ettiler. Bazı hayranları ayrıca ünlü oyuncudan bebek isteklerini de dile getirdiler.