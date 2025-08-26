Sinem Kobal'dan ortalığı kasıp kavuran poz! İki çocuk doğurmamış gibi...

2014 yılında ortak arkadaşlarının doğum günü partisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2015'te ilk kez el ele görüntülenmiş ve ilişkilerini duyurmuştu. 14 Mayıs 2016'da Ayvalık Cunda Adası'nda düzenlenen görkemli bir düğünle evlenen çift, 2020'de kızları Lalin'i, 2022'de ise Leyla'yı kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.