Sinem Kobal'dan ortalığı kasıp kavuran poz! İki çocuk doğurmamış gibi...
Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Sinem Kobal, tatilde paylaştığı bikinili karelerle gündeme geldi. İki çocuk annesi olmasına rağmen fit görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu, "Kim der iki çocuk annesi" yorumlarıyla sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu.
Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğini sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, tatil paylaşımlarıyla gündem oldu. İki çocuk annesi Kobal'ın fit görüntüsü, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.
2014 yılında ortak arkadaşlarının doğum günü partisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2015'te ilk kez el ele görüntülenmiş ve ilişkilerini duyurmuştu. 14 Mayıs 2016'da Ayvalık Cunda Adası'nda düzenlenen görkemli bir düğünle evlenen çift, 2020'de kızları Lalin'i, 2022'de ise Leyla'yı kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
BOŞANMA İDDİALARI YALANLANDI
Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan "boşanma" söylentileri, çiftin hayranlarını şaşırtmıştı. Ancak iddialar, Sinem Kobal'ın doğum gününde eşi Kenan İmirzalıoğlu ile paylaştığı mutlu kareyle çürütüldü. İkilinin samimi görüntüleri, evliliklerinde herhangi bir sorun olmadığını gözler önüne serdi.