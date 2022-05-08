Sinem Kobal'dan karnı burnunda ilk poz geldi son haline yorum yağdı
Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal ikinci hamileliğini gözlerden uzak geçiriyor. Karnı burnunda ilk kez poz veren Sinem Kobal doğuma sayılı günler kala fiziğinin düzgün olmasıyla gündeme geldi. Esra Erol, Demet Akalın, Miray Daner gibi isimlerin kalp emojisi yaptığı Kobal'a yorum yağdı.
Sinem Kobal'dan Anneler Günü'nde sürpriz paylaşım geldi. Sinem Kobal karnı burnunda pozunu ilk kez paylaştı.
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Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, 21 Ekim 2020'de ilk kızı Lalin'i doğurmuştu. Gözlerden uzak bir hamilelik geçiren güzel oyuncu ilk kez paylaşım yaptı.
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Doğuma günler kala Sinem Kobal mini elbisesi ile karnı burnunda pozunu paylaştı.
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Güzelliğiyle hayran bırakan Sinem Kobal'ın Anneler Günü paylaşımı sosyal medyada ilgi odağı oldu.
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