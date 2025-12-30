BIST 11.230
Sinem Kobal'dan 2025'e veda! İşte son karesi...

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2025 yılına dair öne çıkan anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kobal; "Hoşça kal 2025" notuyla yıla veda etti

2026 yılına sayılı günler kala sosyal medyada '2025 özeti' paylaşımları dikkat çekmeye başladı.

Birçok kullanıcı, geride bırakmaya hazırladıkları yılın kendileri için öne çıkan anlarını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu Sinem Kobal da bu paylaşımlara katılan isimler arasında yer aldı.

Sinem Kobal, 2025 yılı boyunca katıldığı etkinliklerden, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte verdiği pozlardan ve kızları Lalin ile Leyla ile geçirdiği anlardan oluşan kareleri bir araya getirdi.

