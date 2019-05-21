Sinem Kobal'a Arda Turan sorusu! Kobal'dan samimi açıklamalar
Geçtiğimiz günlerde Sinem Kobal, Kıbrıs Lefke Avrupa Üniversitesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi. Kobal, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Kıbrıs'ta bir üniversitede öğrencilerin sorularını yanıtlayan Sinem Kobal, samimi açıklamalarda bulundu. Kobal'a bir zamanlar aşk yaşadığı Arda Turan'la alakalı bir soru da geldi.
3 yıldır Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, ''Nasıl tanıştınız?'' sorusuna şu yanıtı verdi:
''"O kadar detaya girmeyi düşünmüyorum. Hayat sevince güzel. İnşallah her biriniz ruhunuzun, gönlünüzün eşini bulursunuz..."
Sinem Kobal ''Hayatta en büyük pişmanlığınız ne?'' sorusuna da samimiyetle yanıt verdi:
"Hayatın hep pozitif tarafından bakmaya çalışıyorum. Olumlu-olumsuz yaşadığımız her şeyin bize bir şeyler kattığını düşünüyorum.
O yüzden daha çok pozitif şeylere yönelmeye çalışıyorum. 'Öyle pişmanlıklarım var, böyle pişmanlıklarım var' diyeceğim bir şey yok açıkçası…"