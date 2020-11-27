Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan Lalin bebek açıklaması 'Daha 40'ı çıkmadı'
Geçtiğimiz ay anne ve baba olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu Nişantaşı'nda görüntülendi. Kızları Lalin hakkında açıklama yaptılar.
Geçtiğimiz ay kızları Lalin'i kucaklarına alarak büyük mutluluk yaşan gözde çift Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu doktor kontrolünün ardından basın mensuplarıyla kısa bir sohbet ettiler. Sohbet esnasında ellerini bir an olsun bırakmayan çiftin keyfi bir hayli yerinde olduğu gözlemlendi.
Gazetecilerin sorularına cevap veren İmirzalıoğlu, "Tam bir ay oldu. Her şey çok güzel geçiyor. Lalin iyi evde bizi bekliyor. İyiyiz çok şükür" dedi.
Kobal, muhabirlerin, "Lalin kime benziyor?" sorusuna, "Daha 40'ı çıkmadı. Birisine benzetmek için çok erken yakın zamanda sizler de görürsünüz zaten" yanıtını verdi.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, röportaj yapıldığı sırada maskesini takmayan bir vatandaşı fark eden İmirzalıoğlu, maskesini takması konusunda uyarıda bulunması dikkatlerden kaçmadı. Çift, gazetecilerden izin isteyerek evlerinin yolunu tuttular.