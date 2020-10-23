Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu'ndan kızları Lalin ile ilk poz geldi doğumu anlattılar
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu anne-baba olmanın heyecanını yaşadılar. Hastane çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladılar.
2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal, 21 Ekim Çarşamba günü öğle saatlerinde kızını dünyaya getirdi. Herkesin merak ettiği bebekleriyle çift, hastaneden çıkarken görüntülendi.
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Kenan İmirzalıoğlu pusetinde taşıdığı bebeğini özel aracına yerleştirdikten sonra eşi Sinem Kobal ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Normal doğum yaptığını söyleyen Sinem Kobal, "Çok şükür bebeğimizin sağlığı yerinde, benim sağlığım yerinde. Her şey çok güzel geçti" dedi.
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Doğumun suda olmadığını, normal doğum yaptığını belirten Kobal, "Suyu kullandık, suda değil ama normal doğum oldu. Doğum çarşamba öğle saatlerinde oldu. Bir an evvel evimize gidecek yine hayatımızda başlamak istiyoruz" dedi.
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