Sinem Kobal karnı burnunda poz verdi! İlk kez paylaştı
Anne olmaya gün sayan Sinem Kobal hamilelik döneminde özel olarak gerçekleştirdiği çekimden ilk kez fotoğraf paylaştı.
Sinem Kobal, 4 yıl önce yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda Adası'nda hayatlarını birleştirdi. Bir süre önce Kenan İmirzalıoğlu bir kız babası olacağını herkese ilan etmişti.
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Sinem Kobal, doğumuna günler kala hamilelik pozları verdi.
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Gelecek ay bebeğini kucağına almaya hazırlanan Sinem Kobal, hamilelik dönemine özel bir çekim gerçekleştirdi.
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Bir süredir evinde vakit geçiren oyuncu hamilelik günlerinden anı olması için sade bir çekim planladı.
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