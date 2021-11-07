Sinem Kobal hamile İşte bebeğin cinsiyeti
Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal'ın ikinci kez hamile olduğu ileri sürüldü. 3 buçuk hamile olan Kobal'ın erkek bebek beklediği de konuşulanlar arasında.
2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, evliliğini gözlerden uzak bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Lalin adını verdikleri bir kız çocukları olan çiftten müjdeli bir haber daha geldi.
Cinsiyeti belli
Sosyal medyada hızla yayılan haberler e göre, uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sadece kızıyla zaman geçiren Sinem Kobal, ikinci kez hamile. 3 buçuk aylık hamile olduğu konuşulan oyuncunun erkek bebek beklediği de ileri sürüldü.
Çiftten gündeme bomba gibi düşen hamilelik iddiasına henüz bir cevap gelmedi.
"Anne ve baba olmak bu dünyadaki en güzel şeylerden birisi"
Geçtiğimiz gün Ortaköy'de görüntülenen çift, anne ve baba olmanın güzelliğinden bahsederken "Anne ve baba olmak bu dünyadaki en güzel şeylerden birisi, Allah herkese nasip etsin inşallah" ifadelerini kullanmıştı.