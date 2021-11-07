Sinem Kobal hamile İşte bebeğin cinsiyeti

"Anne ve baba olmak bu dünyadaki en güzel şeylerden birisi"

Geçtiğimiz gün Ortaköy'de görüntülenen çift, anne ve baba olmanın güzelliğinden bahsederken "Anne ve baba olmak bu dünyadaki en güzel şeylerden birisi, Allah herkese nasip etsin inşallah" ifadelerini kullanmıştı.