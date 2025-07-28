Sınav çıkışı kızını çiçeklerle karşılayan baba, yarışmada da destek oldu...

'BUGÜNÜN KIZIDIR YARININ ANNESİDİR, KADINLARA DEĞER GEREK'

Yarışma sırasında duygusal anlar yaşanırken Mehmet Emin Gülen, şu ifadeleri kullandı:

“Orayı hiç terk etmedim. Sınavdan çıkana kadar bekledim. Kızım çıktığında duygularımı anlatamam. Kazansa da kazanmasa da önemli değil. Önemli olan destek vermek. Kadınlara değer vermek gerek. Ben çobanım ama kadınların kıymetini bilirim. Bugünün kızıdır, yarının annesidir.”

OKTAY KAYNARCA'YA SARILDI

Yarışma programında Mehmet Emin Gülen’in sözleri stüdyoda duygusal anlara neden olurken, ünlü oyuncu Oktay Kaynarca da dayanamayıp “Allah senin gibi babaların sayısını artırsın, herkese örnek oldun” diyerek babaya sarıldı.