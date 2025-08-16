SinanAkçıl'a büyük şok! Bir zamanlar aşk yaşadığı isim öyle bir yorum yaptı ki...

OTİLİA BRUMA KİMDİR?

Otilia Bruma bilinen adıyla Otilia, 13 Haziran 1992 yılında Romanya'nın Suceava ilçesinde dünyaya geldi. Çocuk yaşta müzikle ilgilenmeye başladı. Onun müziğe olan ilgisini ilk müzik öğretmeni keşfetti. Romanya Ulusal Kolej'de eğitim aldı. Yerel televizyonlarda çalıştıktan sonra şarkılarını 17 yaşında seslendirmeye başladı. İlk sahne adı Biju ancak Amerika'da aynı isimde bir şarkıcı olduğu öğrenilince 2013 yılında Otilia olarak değiştirdi. 2012 yılında All The Stars şarkısı ve klibiyle gündeme geldi. Daha sonra 2013 Haziran ayında French Kiss adlı şarkısı yayınlandı. Ardından, 2013 Kasım ayında Russian Dream ile On Fire şarkıları yayınlandı. Otilia daha sonra JHaps Records ile çalışmaya başladı. Tüm dünya listelerinde hit olan şarkısı Bilionera, 20 Şubat 2014'te yayınlandı.