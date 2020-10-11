Sinan Özen kötü haberi verdi dua istedi! 7. ameliyatını olacak

Sevenlerinden dua isteyen Özen, konuyla ilgili "Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demek, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' kutlu olsun. Kızım Neva 17 Ekim Cumartesi günü önemli bir ameliyata girecek. Bu vesileyle dualarınızı eksik etmeyin" açıklamasını yaptı.