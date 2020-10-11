Sinan Özen kötü haberi verdi dua istedi! 7. ameliyatını olacak
Şarkıcı Sinan Özen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızı Neva için dua istedi.
Sanatçı Sinan Özen, 2016 yılında Almanya'da tanıştığı kendisinden 26 yaş küçük hayranı Burcu Kartal ile dünyaevine girmişti. 56 yaşındaki Özen'in geçtiğimiz aylarda baba olduğu öğrenmişti.
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Neva ve Sanberk adında ikiz çocukları dünyaya gelen çiftin mutluluğu kızlarının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü.
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Sinan Özen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kızı Neva'nın 17 Ekim'de 7. kez ameliyat olacağını duyurdu.
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Sevenlerinden dua isteyen Özen, konuyla ilgili "Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demek, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' kutlu olsun. Kızım Neva 17 Ekim Cumartesi günü önemli bir ameliyata girecek. Bu vesileyle dualarınızı eksik etmeyin" açıklamasını yaptı.
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