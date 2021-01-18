Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin korona partileri sonrası bakın ne talep etti
Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp partiye katıldı. Ardından ilginç bir talepte bulundu.
Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, geçtiğimiz günlerde Caner Karaloğlu'nun Yeniköy'deki villasında düzenlediği partiye katıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı partide koronavirüs tedbirlerinin adı anılmadı, tüm kurallar hiçe sayıldı.
Komşuların ihbarı sonrası olay yerine gelen emniyet güçleri, partiye katılan yüzlerce kişiye 930'ar lira para cezası kesmişti. Partiye katılanlardan biri de ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'di.
Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre Rüzgar Çetin, hakkında çıkan haberlere erişimin engellenmesi için harekete geçti.
Çetin, hakimliğe verdiği dilekçede, haberler nedeniyle kişilik haklarının ve itibarının zedelendiğini, maddi ve manevi zarara uğradığını belirtip haberin yayından kaldırılmasını talep etti.