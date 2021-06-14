Sinan Çetin'in çıplak görüntüleri olay yarattı! Teknede üstünü değiştirince...

Çetin'in bu görüntülerini 'mahrem' olduğu gerekçesiyle asla çekilmemesi ve yayınlanmaması gerektiğini savunan ve magazin muhabirlerine kızan sosyal medya kullanıcılarının yanısıra, bazı yorumlarda da 'soyunacak yer bulamamış mı' ifadeleri yer aldı.