Sinan Çetin'in çıplak görüntüleri olay yarattı! Teknede üstünü değiştirince...
Bodrum'da tatil yapan Sinan Çetin, teknede ulu orta soyundu.
Bodrum’da tatil yapan Nil Karaibrahimgil ve Serdar Erener’in teknesine eşi Rebekka Haas ile misafir olan ünlü yönetmen Sinan Çetin, teknenin ortasında çırılçıplak soyunup üstünü değiştirirken magazin kameralarına yakalandı.
Yönetmen Sinan Çetin, uzun bir deniz sefasının ardından denizden çıkarak teknenin ortasında mayosunu değiştirirken görüntülendi. Takvim muhabirine yakalanan Çetin'in çıplak görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü.
Çetin'in bu görüntülerini 'mahrem' olduğu gerekçesiyle asla çekilmemesi ve yayınlanmaması gerektiğini savunan ve magazin muhabirlerine kızan sosyal medya kullanıcılarının yanısıra, bazı yorumlarda da 'soyunacak yer bulamamış mı' ifadeleri yer aldı.
Çetin'e gelen eleştirilerden bir diğeri de, o sırada teknede bulanan insanlara da aldırış etmeyişi oldu.