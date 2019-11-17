Sinan Çetin'den bomba itiraf! Avrupa Yakası'nın bölümlerini çöpe attım

Avrupa Yakası ne zaman başlamıştı?

Avrupa Yakası'nın ilk bölümü 11 Şubat 2004 yılında yayınlandı ve 190 bölüm sürdü. Avrupa Yakası 6 sezon devam etti. Dizi Nişantaşı`nda yaşayan Sütçüoğlu ailesi ve Avrupa Yakası dergisi çalışanları ile onların yakınlarının komik öyküsünü anlatıyordu.