Sinan Çetin'den bomba itiraf! Avrupa Yakası'nın bölümlerini çöpe attım
Yönetmen Sinan Çetin bir zamanların efsane dizisi Avrupa Yakası adlı diziyle ilgili çok çarpıcı bir açıklamalarda bulundu.
Yönetmen Sinan Çetin, Hülya Koçyiğit’in TRT 2’deki ‘Film Gibi Hayatlar’ programına konuk oldu. Sinan Çetin yapımcısı olduğu, 2004- 2009 arasında yayınlanan ‘Avrupa Yakası’ hakkında bir itirafta bulundu.
"Hiç yayınlanmamış bölümler var"
Gazanfer Özcan’ın 2009’daki ölümünden sonra dizinin reytinglerinin düştüğünü söyleyen Çetin “Hiç yayınlanmamış bölümler var. Hümeyra ile Ata Demirer’in olmadığı bölümleri çöpe attım” dedi.
Ata Demirer 2006’da Hümeyra ile kavga edip ‘Avrupa Yakası’ndan ayrılmıştı. Hümeyra 2008’de kadrodan ayrılınca diziye yeniden dönmüştü.
Avrupa Yakası ne zaman başlamıştı?
Avrupa Yakası'nın ilk bölümü 11 Şubat 2004 yılında yayınlandı ve 190 bölüm sürdü. Avrupa Yakası 6 sezon devam etti. Dizi Nişantaşı`nda yaşayan Sütçüoğlu ailesi ve Avrupa Yakası dergisi çalışanları ile onların yakınlarının komik öyküsünü anlatıyordu.