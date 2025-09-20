Sinan Çetin Rafael Cemo Çetin ve Dilan Çiçek Deniz ayrılığı hakkında konuştu...

"HER AYRILIK YARARLIDIR"

Sinan Çetin, oğlu Rafael Cemo Çetin'in bir süredir aşk yaşadığı Dilan Çiçek Deniz ile geçtiğimiz günlerde birlikteliğini bitirmesi hakkında da konuştu. Çetin; "Her ayrılık yararlıdır, haklarında hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.