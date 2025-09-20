BIST 11.294
DOLAR 41,38
EURO 48,63
ALTIN 4.903,41

Sinan Çetin Rafael Cemo Çetin ve Dilan Çiçek Deniz ayrılığı hakkında konuştu...

|
Sinan Çetin Rafael Cemo Çetin ve Dilan Çiçek Deniz ayrılığı hakkında konuştu...

Sinan Çetin, oğlu Rafael Cemo Çetin'in Dilan Çiçek Deniz ile biten ilişkisi hakkında konuştu; "Her ayrılık yararlıdır, haklarında hayırlısı olsun"

Sinan Çetin Rafael Cemo Çetin ve Dilan Çiçek Deniz ayrılığı hakkında konuştu... - Resim: 1

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sinan Çetin, Arnavutköy'de yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

14
Sinan Çetin Rafael Cemo Çetin ve Dilan Çiçek Deniz ayrılığı hakkında konuştu... - Resim: 2

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sinan Çetin, her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

24
Sinan Çetin Rafael Cemo Çetin ve Dilan Çiçek Deniz ayrılığı hakkında konuştu... - Resim: 3

"HER AYRILIK YARARLIDIR"

Sinan Çetin, oğlu Rafael Cemo Çetin'in bir süredir aşk yaşadığı Dilan Çiçek Deniz ile geçtiğimiz günlerde birlikteliğini bitirmesi hakkında da konuştu. Çetin; "Her ayrılık yararlıdır, haklarında hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

34
Sinan Çetin Rafael Cemo Çetin ve Dilan Çiçek Deniz ayrılığı hakkında konuştu... - Resim: 4
44