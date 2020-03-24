Sinan Çetin evde kal çağrılarını fırsat bildi! Büyükada'daki villasının yanına duvar ördü

Yönetmeni şikayet eden komşuları, Sinan Çetin'in 'evde kal' çağrısını fırsat bildiğini söyledi. Şikayette bulunan ünlü yönetmenin komşuları şunları söyledi: "Herkesin evde olmasını fırsat bilip yıllardır kullandığımız yolu bir günde kapatmış. Bu duvarla evinin önündeki sahili de özelleştirmiş oluyor. Oysa biz orayı kullanıyorduk. Bu yaptığı hukuka aykırı. O duvarı kaldırtmak için her yolu deneyeceğiz."