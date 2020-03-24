Sinan Çetin evde kal çağrılarını fırsat bildi! Büyükada'daki villasının yanına duvar ördü
Ünlü yönetmen Sinan Çetin, virüs salgınını fırsat bilerek Büyükada'daki lüks villasının yanında halka açık olan yola izinsiz bir şekilde duvar örmesiyle gündeme geldi.
Yönetmen Sinan Çetin, Büyükada'da yakın zamanda aldığı denize sıfır konumda olan lüks villasında tadilat başlatmış, oradaki yerel basının Çetin'in imarda usulsüzlük yaptığını yazdı. Şimdi ise ünlü yönetmen bir kez daha yeni bir olayla gündeme oturdu.
"Virüs salgınını fırsat bildi": Çıkan iddialara göre yönetmen Sinan Çetin, koronavirüs salgını sonrası insanların evlerine çekilmesini fırsat bilerek, villasının yanındaki ada halkının kullandığı sahil yolunu duvar ördürerek kapattı. Komşuları bu durum üzerine Çetin'i belediyeye şikayet etti.
Yönetmeni şikayet eden komşuları, Sinan Çetin'in 'evde kal' çağrısını fırsat bildiğini söyledi. Şikayette bulunan ünlü yönetmenin komşuları şunları söyledi: "Herkesin evde olmasını fırsat bilip yıllardır kullandığımız yolu bir günde kapatmış. Bu duvarla evinin önündeki sahili de özelleştirmiş oluyor. Oysa biz orayı kullanıyorduk. Bu yaptığı hukuka aykırı. O duvarı kaldırtmak için her yolu deneyeceğiz."
Sinan Çetin Kimdir?
Sinan Çetin 1953 yılında Kars'ta dünyaya geldi, sanatçı 1970’li yıllarda resim ve fotoğraf alanında amatör çalışmalar yaptı.