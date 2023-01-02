Sinan bacaklarına bakınca Müge Anlı ağzına geleni saydı! Bir sapıklığı daha ifşa oldu...
Kayıp Arife Gökçe'yi arayan Müge Anlı, günlerdir Sinan Sardoğan yüzünden stüdyoda çileden çıktı. Yaşlı kadınlara sapıklıkları ifşa olan Sinan Sardoğan'ı bir anda Türkiye'de herkes konuşmaya başlamıştı. Son Müge Anlı programında Sinan bir kez daha ifşa edildi. Canlı yayına bağlanan biri Sinan'ın rezaletini anlattı. Bugünkü programa damga vuran asıl hadise ise Müge Anlı'nın 'bacaklarıma bakma!' çıkışı oldu.
Müge Anlı'da aranan Arife Gökçe olayında yeni detaylara ulaşıldı. Müge Anlı, yaşlı kadına cinsel içerikli mesajlar atan Sinan'ın suç kayıtlarını bugünkü canlı yayında tek tek açıklayıp 'bu niye hala dışarda' diyerek isyan etti.
Sinan'ın; basit yaralama, basit tehdit, hakaret ve cinsel taciz olmak üzere toplamda 24 suç kaydı bulunduğunu belirten Anlı, "Bir insan aynı suçlardan kaydı olmasına rağmen neden 19 gün hapis cezası alıyor...
"Bu niye dışarda hala"
-Bu niye dışarıda hala. Bir insanın 24 tane suç kaydı varsa; siz ona 10'la çarpın. Sen cinayet masasının bülbül gibi konuşturacağı adamsın" ifadelerini kullandı.
Olay günü 2 pantolonunu yakmış
Müge Anlı daha sonra Sinan'ın, olay günü kıyafetlerini yıkadığını ve 2 pantolonunu yaktığını açıkladı.